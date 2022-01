Sciuker diventa emittente di strumenti finanziari diffusi tra il pubblico

Sciuker

(Teleborsa) - Il Gruppocomunica che, viste le evidenze pervenute in relazione al numero dei soci in occasione della distribuzione del dividendo 2020 e del terzo e ultimo periodo di esercizio dei “Warrant Sciuker Frames 2018-2021”, sono state verificate le condizioni previste dall’art. 2-bis del Regolamento Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “Regolamento Emittenti”), per il soddisfacimento dei requisiti per la qualifica di “emittente strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante” (“Emittente Diffuso”).In particolare, la società segnala che: il numero complessivo degli azionisti, diversi dai soci di controllo della Società, che detengono complessivamente almeno il 5% del capitale sociale di Sciuker Frames è superiore a 500; risultano superati almeno due dei tre limiti indicati dall’art. 2435-bis, primo comma, del codice civile.In ragione di quanto sopra, Sciuker Frames ha preso atto del soddisfacimento dei requisiti per la sua qualifica di Emittente Diffuso ed ha provveduto ad effettuare alla Consob le comunicazioni richieste del Regolamento Emittenti.Ai fini dell’applicazione della relativa disciplina, Sciuker Frames sarà considerato Emittente Diffuso a partire dall’esercizio 2022, esercizio successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni previste dal Regolamento Emittenti.