Scuola, illegittimi vincoli trasferimento per chi assiste familiare disabile

(Teleborsa) -, che prima era quinquennale ed ora è divenuta triennale, per il personale che assisteIl, decidendo su un ricorso presentato da una docente immessa in ruolo nel 2020 da Graduatorie di Merito del Concorso Ordinario 2016 e patrocinato per l'Anief dagli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Maria Rosaria Calvio e Nicola Zampieri, ha emanato uncheper l'assistenza ad unla cui invalidità sia stata accertata dopo il concorso. Il giudice inoltrealla ricorrente di partecipare allaex articolo 33, comma 5, della legge 104/92 e con conseguentesecondo l’ordine delle preferenze indicate nella domanda di assegnazione provvisoria."Confermate le nostre tesi: il vincolo sulla mobilità e sulle assegnazioni provvisorie è illegittimo e deve essere eliminato con provvedimento urgente del legislatore per far sì che le prossime procedure di trasferimento non violino il giusto diritto non solo all'assistenza ai familiari disabili, ma in generale all'unità familiare", commenta, Presidente dell'Anief.Per l'Anief il blocco dei trasferimenti e delle assegnazioni provvisorie è illegittimo, perché condizionato alla data di riconoscimento della situazione di disabilità del familiare ed alla data di superamento del concorso, ed anche iniquo e discriminante rispetto a quei docenti che erano impegnati nella cura di una persona disabile già da prima del concorso da cui è derivata l'immissione in ruolo.L'Anief, unico sindacato che si è schierato sin da subito contro ogni vincolo ai trasferimenti e alle assegnazioni provvisorie, dunque, ha ottenuto nuovamente ragione in tribunale e conferma la propria intenzione, anche per la mobilità 2022 di voler tutelare in ogni sede opportuna i diritti di tutti i lavoratori della scuola cui in nessun caso può essere negata la possibilità effettiva e immediata di riavvicinarsi alla propria famiglia e ai propri cari.