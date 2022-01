Take Off, ricavi 2021 pari a 26,7 milioni di euro. Vicino a 2019

Take Off

(Teleborsa) - Il gruppo, quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel retail trade di abbigliamento e accessori per adulto e bambino, ha chiuso l'esercizio 2021 conpari a circa 26,7 milioni di euro, in crescita del 26% rispetto a 21,2 milioni di euro al 31 dicembre 2020. A parità di giorni di apertura con il 2019, i ricavi del 2021 risulterebbero in linea con quelli di due anni prima (22,8 milioni di euro). Ladi vendita del 13% per la capogruppo Take OFF e del 18% per la controllata Over rispetto all'ultimo anno pre-pandemico del 2019 "non solo conferma la forte resilienza del modello di Business rispetto all'attuale pandemia, ma permetterà al gruppo di raggiungere un2021 tra il 33% e il 36%", evidenzia la società."Siamo soddisfatti del dato di chiusura dei ricavi nel 2021 che in considerazione del contesto in cui si è realizzato, ancora parzialmente influenzato dalla pandemia, mostra- ha commentato il presidente e amministratore delegato- Il trend in crescita del prezzo medio di vendita, con effetti positivi sulla marginalità, è il segnale della positiva risposta del mercato e del sempre maggiore apprezzamento della qualità delle nostre linee di prodotto sia per adulto che bambino".