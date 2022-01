Bankitalia, prestiti a privati in solida crescita a novembre

(Teleborsa) -. Secondo il rapporto mensile "Banche e moneta: serie nazionali" di, i prestiti hanno registrato unaa novembre, rispetto all'1,6% rilevato il mese precedente. I dati sono corretti per tener conto delle cartolarizzazioni e degli altri crediti ceduti e cancellati dai bilanci bancari.Più in dettaglio, ihanno acceleratoa novembre dal 3,7% del mese precedente, mentre quelli concessisono aumentati, riportando una leggera decelerazione rispetto al +0,6% del mese precedente.praticati alle famiglie per isull'acquisto di abitazioni, comprensivi di spese accessorie (TAEG), sono salitidall'1,79% precedente, mentre quelli praticati per ilsono scesidal 7,92% precedente.I tassi di interesse sui nuovinon finanziarie si sono ridottidall'1,14% in ottobre. Più in dettaglio quelli per importi fino a 1 milione di euro si sono attestati all'1,67% e quelli sui nuovi prestiti di importo superiore a tale soglia allo 0,70%. I tassi passivi delle banche sui depositi si sono pressoché stabili allo 0,31% (0,30% il mese precedente).Lato raccolta, idel settore privato sonoa novembre rispetto al 7% di ottobre, mentre la raccolta obbligazionaria ha continuato a scendere (-4,5%). Lesi sono(-19,6% a ottobre) anche per effetto delle operazioni di cartolarizzazione realizzate.