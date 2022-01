BFF Bank, mandato per emissione bond perpetuo At1

BFF Bank

Morgan Stanley

(Teleborsa) -, società attiva nella finanza specializzata e quotata su Euronext Milan, ha dato mandato aper l'organizzazione di una potenziale. La prospettata emissione diè destinata al collocamento presso investitori istituzionali in Italia e all'estero, con l'esclusione degli Stati Uniti d'America in conformità alla Regulation S, emessa ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, Canada, Australia o Giappone o in qualsiasi altra giurisdizione in cui ciò costituirebbe una violazione di legge. Il bond sarà quotato su Euronext Dublin, si legge in una nota."Con questa operazione puntiamo a raggiungere diversi obiettivi, tra cui ottimizzare e rafforzare ulteriormente la struttura di capitale della banca e differenziare le fonti finanziarie della stessa - ha commentato il- In aggiunta, l'emissione contribuirà a rafforzare il leverage ratio e soddisfare futuri requisiti MREL, oltre a rappresentare un sostegno alla crescita e a consentire unagrazie a capital ratio più alti, operando coerentemente ai nostri piani di crescita".