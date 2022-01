Borse europee toniche. A Piazza Affari brillano Iveco e Azimut

S&P-500

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche Piazza Affari, che chiude sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. Sul mercato USA, scambi al rialzo per l'. Ildel FTSE MIB è stato, dopo che ha avviato la copertura con giudizio "Buy" e un target price di 16,9 euro. Alle sue spalle si posiziona, spinto dall' annuncio sulla previsione di un utile netto record per il 2021, sopra la guidance fornita al mercato., con il mercato scettico sulle indiscrezioni che la vorrebbero interessata all’acquisizione della russa Otkritie Bank. Tra i titoli a minore capitalizzazione,per, che ha aperto la nuova Business Unit "Giglio Meta" dedicata allo sviluppo di progetti Metaverso ed NFT.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,53%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,13%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,19%), raggiunge 82,47 dollari per barile.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +135 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,26%.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,43%, in luce, con un ampio progresso dello 0,81%, e andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,75%.Il listino milanese mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,65%; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 30.224 punti.Sui livelli della vigilia il(+0,14%); in frazionale progresso il(+0,48%).A Piazza Affari risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,82 miliardi di euro, con un incremento di ben 651,6 milioni di euro, pari al 29,99% rispetto ai precedenti 2,17 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,46 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,64 miliardi di azioni.Tra lea grande capitalizzazione, decolla, con un importante progresso del 5,71%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 4,22%.Svettache segna un importante progresso del 3,71%.Vola, con una marcata risalita del 2,66%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,23%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,41%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,66%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,63%.del FTSE MidCap,(+5,24%),(+4,40%),(+4,25%) e(+4,02%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,45%.Sensibili perdite per, in calo del 5,30%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,95%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,93%.