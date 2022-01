Brennero, l'allarme di Conftrasporto: in arrivo nuove restrizioni per le merci italiane

(Teleborsa) - “In arrivo nuove misure restrittive per i Tir italiani al Brennero”. L’allarme è del presidente di, il tema quello di un nuovo provvedimento che la Provincia distarebbe varando per i mezzi pesanti in transito sull’autostrada A22, una sorta di prenotazione e un sistema di pedaggi che danneggerebbe i Tir (e le merci) provenienti dall’Italia e diretti in Austria attraverso il corridoio del Brennero. “Il pretesto è sempre quello della presunta- ha spiegato Uggè – La misura che ora la Provincia di Bolzano vorrebbe adottare assomiglia moltissimo a quella degli eco-punti introdotti all’inizio degli anni ‘90, quando a ogni impresa veniva assegnato un numero di punti che si riduceva in ragione delle emissioni dell’automezzo. La disposizione era funzionale alla riduzione dell’inquinamento, non certo (come qualche maligno allora ipotizzò) a favorire un motore particolare prodotto da una ditta austriaca (sia mai!). Ogni impresa per ottenere un numero di passaggi più elevato avrebbe dovuto, di fatto, investire in automezzi meno inquinanti”.“Il presidente della Provincia di Bolzano, oggi, attualizza quell’impianto, anzi lo peggiora introducendo un sistema a prenotazione per gli automezzi pesanti - ha aggiunto il presidente di Conftrasporto - Chi inquina maggiormente, lo attestano le statistiche ufficiali, sono lecariche di turisti, ma sembra più facile e funzionale colpire il trasporto merci e continuare ad attrarre villeggianti. Sempre in nome della tutela dell’ambiente, per carità”. “Il sistema deglivenne bocciato a livello comunitario - ha ricordato Uggè – E una delle clausole che già allora il governo austriaco non voleva accettare era quella sulla libera circolazione delle merci. Alla fine però l’Austria acconsentì per poter entrare a far parte dell’Unione Europea. Da allora divieti e limitazioni si sono susseguiti negli anni, sempre più aspri. I Tir austriaci? Esentati”.Ora, a quanto si apprende, la Provincia di Bolzano avrebbe redatto uncon il quale affidare a uno studio l’elaborazione di una proposta diper una gestione di un sistema del traffico sul corridoio del Brennero. “C’è da chiedersi: da che parte sta Bolzano? Perché non suggerisce all’Austria di potenziare la, anziché continuare a colpire la nostra economia? Forse perché richiederebbe molto più tempo e l’investimento dovrebbe essere sostenuto prevalentemente dal governo austriaco?”, ha aggiunto Uggè. “Stando alle dichiarazioni rese domenica da Arno Kompatscher all’agenzia austriaca Apa, ‘il presidente Draghi, il ministro delle Infrastrutture, quello della Transizione ecologica avrebbero giudicato l’idea di Bolzano interessante e innovativa. Anche Bruxelles avrebbe inviato segnali positivi a sostegno’”. Conftrasporto ha chiesto al governo italiano se queste affermazioni rispondano al vero, e in primis quale sia la posizione dell’Esecutivo italiano.