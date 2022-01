Italia, Francia, Spagna: contagi Covid imperversano in Europa

(Teleborsa) - Larispetta ogni più pessimistica previsione e, dove dilagano i contagi della nuova variante Covid-19, facendo salire però anche i numeri delle vittime.Insi sono registraticontagiati, un nuovo record, con 294 vittime, per quasi 1,4 milioni di tamponi effettuati con un tasso di positività al 16%. Crescono anche le terapie intensive che registrano 185 gli ingressi portando il totale a 1.677.Numeri che replicano quelli registrati in, dove sono stati conteggiatonuovi contagi, anche in questo caso numeri da record. In difficoltà il sistema ospedaliero che conta 22 mila ricoverati per Covid e 3.900 in terapia intensiva. Non va tanto meglio indopo sono state contagiate quasipersone e si contano 247 vittime, mentre lasegna un nuovo record da inizio pandemia connuovi contagiati e 384 vittime.La quarta ondata della pandemia imperversa dunque in Europa eha stimato che. L'Organizzazione per la sanità lancia anche un, spiegando che è inutile continuare a fare richiami ogni quattro mesi cono i vaccini esistenti. "Sono necessari e andrebbero sviluppati - si sottolinea - vaccini contro il Covid-19 che abbiano un alto impatto sulla prevenzione dell'infezione e della trasmissione, oltre che sulla prevenzione di malattie severe e morte".