Iveco, Intesa Sanpaolo avvia copertura con "BUY" e TP a 16,9 euro

(Teleborsa) -ha iniziato la copertura sul titolo di, spin-off diche si è quotato il 3 gennaio 2022 su Euronext Milan, con unfissato a 16,9 euro per azione e unsul titolo a "Buy". Con un fatturato industriale di 12,2 miliardi di euro previsto nel 2021 e una quota di mercato complessiva stimata intorno al 7%, secondo gli analisti Iveco "è un attore di medie dimensioni nel mercato globale degli autocarri fortemente esposto all'Europa (78% dei ricavi del gruppo)". "Nonostante la sua scarsa scalabilità rispetto ad altri player europei, Iveco può contare su uncon alcuni forti business di nicchia, come i veicoli speciali e i suoi veicoli commerciali leggeri", si legge nella nota di Intesa Sanpaolo.Vengono sottolineate le posizioni da leader nel campo dei telai delle cabine professionali, dove ha una quota di mercato del 25%, nel mercato in rapida crescita dei veicoli a GNL, dove ha una quota di circa il 50%, e nelle propulsioni elettriche e a gas naturale. "Lasui temi dell'elettrificazione, della guida autonoma e della connettività offre a Iveco opportunità concrete per sfruttare il paradigma in atto nel settore dei trasporti e il percorso verso la decarbonizzazione", evidenzia il broker.Intesa Sanpaolo stima unper il periodo 2019-26 fino al 5%, il che implica un obiettivo di ricavi industriali per il 2026 a 16,5-17,5 miliardi di euro, un miglioramento di 240 punti base rispetto al 2019 delal 5%-6% e una generazione diintorno ai 500 milioni di euro. Il giudizio, in sintesi, è che Iveco "abbia presentato un piano realistico e credibile, che si baserà in gran parte su volumi, un mix di prezzi positivo ed efficienza operativa, in parte compensato dall'aumento della spesa in ricerca e sviluppo (R&S)".Intanto, spicca il volo, che si attesta a 10,55, con un, e risulta tra i migliori titoli del FTSE MIB nella giornata odierna. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 10,73 e successiva a quota 11,18. Supporto a 10,28.