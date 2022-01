Mercato americano positivo

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il, che termina a 36.252 punti, invertendo la tendenza rispetto alla serie di quattro ribassi consecutivi, cominciata mercoledì scorso; sulla stessa linea, l'termina la giornata in aumento dello 0,92%.Sale il(+1,47%); come pure, positivo l'(+0,85%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+3,41%),(+1,21%) e(+1,11%). Il settore, con il suo -0,92%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+3,19%),(+2,30%),(+2,29%) e(+1,68%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,62%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,16%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,05%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,87%.Al top tra i, si posizionano(+16,98%),(+4,34%),(+4,21%) e(+3,81%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,27%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,73 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,36%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,88%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,8%)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 7%; preced. 6,8%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -2,14 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 210K unità; preced. 207K unità)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,8%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 9,8%; preced. 9,6%)14:30: Prezzi export, mensile (atteso 0,3%; preced. 1%).