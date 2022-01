Quest Diagnostics prevede calo volumi test Covid in 2022

Quest Diagnostics

(Teleborsa) -, società statunitense attiva nel campo della diagnostica, ha affermato chesono aumentati con la diffusione della variante Omicron negli Stati Uniti, che l'ha portata ad eseguirne oltre 120.000 test PCR al giorno nelle ultime due settimane del 2021 e oltre 150.000 test al giorno all'inizio di quest'anno. "Abbiamo assistito a un forte aumento dei nostri volumi nel quarto trimestre, in particolare nelle ultime due settimane di dicembre, e continua fino a gennaio", ha dichiarato il CEO Steve Rusckowski alla conferenza annuale di JPMorgan Health Care. Rusckowski ha aggiunto cherispetto al 2021.Secondo i risultati finanziari preliminari diffusi oggi, la società dovrebbe aver registrato undi circa 2,74 miliardi di dollari nel quarto trimestre 2021, in diminuzione del 9% rispetto ai 3 miliardi di dollari del 2020. Inel quarto trimestre 2021, che includevano circa 7,9 milioni di test molecolari e 0,7 milioni di sierologici, sono diminuiti rispetto all'anno precedente. L'per il quarto trimestre 2021 dovrebbe essere di 3,33 dollari, rispetto ai 4,48 dollari del quarto trimestre del 2020. Il mercato, secondo dati Refinitiv, si aspettava ricavi pari a 2,56 miliardi di dollari e un utile per azione rettificato di 3,17 dollari.Quest Diagnosticsun utile per azione rettificato per il 2021 di 14,24 dollari,di 13,50-13,90 dollari. Ha anche affermato che prevede che il suo profitto rettificato per il 2022 supererà il limite superiore della precedente guidance di 7,40-8 dollari per azione.Il volume dei test inferiore allo scorso anno, e previsto in calo nel corso del 2020, ha fatto sprofondare le quotazioni della società a Wall Street. Il titolomostra, portandosi a 146,8. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 144,8 e successiva 142,8. Resistenza a 150,5.