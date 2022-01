Si muove in territorio positivo l'indice del settore costruzioni italiano (+2,04%)

settore costruzioni a Milano

comparto costruzioni europeo

FTSE Italia Construction & Materials

FTSE MIB

Buzzi Unicem

Ftse MidCap

Webuild

Carel Industries

Cementir Holding

PLC

Luve

Somec

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per il, che sorpassa ilin lieve salita, con un guadagno di 4 punti, dopo la chiusura di ieri a quota 550.Intanto ilguadagna il 2,04%, dopo un inizio di giornata a 42.933,9.Tra i titoli del, composto rialzo per, che si muove con un guadagno dello 0,83%.Tra le azioni del, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 3,92%.Vola, con una marcata risalita del 3,07%.Brilla, con un forte incremento (+2,92%).Tra ledi Piazza Affari, brilla, che passa di mano con un aumento del 10,43%.avanza dell'1,88%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,32%.