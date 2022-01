Snam, emesso primo Sustainability-Linked Bond per 1,5 miliardi di euro

Snam

(Teleborsa) -, società di infrastrutture energetiche quotata su Euronext Milan, ha, in due tranche da 850 milioni di euro (scadenza giugno 2029) e 650 milioni di euro (scadenza giugno 2034). L'emissione, rivolta agli investitori istituzionali, ha registrato una domanda superiore a 4,5 miliardi di euro, con un'ampia diversificazione geografica degli investitori. L'operazione contribuirà al raggiungimento dell'obiettivo di oltre 80% di finanza sostenibile al 2025, rispetto al 60% di fine 2021, si legge in una nota.La, da 850 milioni di euro, ha scadenza 20 giugno 2029 e cedola annua del 0,75% con un prezzo re-offer di 99.435 (corrispondente ad uno spread di 60 punti base sul mid swap di riferimento); la cedola verrà incrementata di 25 bps per anno, a partire dal giugno 2026 per la cedola pagata nel giugno 2027, nel caso di non raggiungimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas naturale (-55% al 2025 rispetto al 31 dicembre 2015), oppure a partire dal giugno 2028 per la cedola pagata nel giugno 2029 nel caso del mancato raggiungimento del solo obiettivo di riduzione delle emissioni Scope 1 e 2 (-40% al 2027 rispetto al 31 dicembre 2018).La, da 650 milioni di euro, ha scadenza 20 giugno 2034 e cedola annua del 1,25% con un prezzo re-offer di 99.762 (corrispondente ad uno spread di 80 punti base sul mid swap di riferimento). La cedola verrà incrementata di 25 bps per anno, a partire dal giugno 2031 per la cedola pagata nel giugno 2032, nel caso di non raggiungimento dell’obiettivo di riduzione delle emissioni Scope 1 e 2 (-50% al 2030 rispetto al 31 dicembre 2018).Le obbligazioni rientrano(Euro Medium Term Note) da 12 miliardi di euro deliberato dal CdA l'11 ottobre 2021 e saranno quotate presso la. Le banche che hanno organizzato e diretto il collocamento in qualità di Joint Bookrunners sono: per la tranche Jun-29: Barclays, BNP Paribas, Goldman Sachs, IMI-Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley, Mediobanca, Société Générale e UniCredit; per la tranche Jun-34: Barclays, BNP Paribas, BofA Merrill Lynch, Goldman Sachs, Mizuho, Morgan Stanley, Société Générale e UniCredit.