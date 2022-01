Turismo, Istat: settore in ripresa nei primi 9 mesi del 2021 (+22,3%) ma lontano dai livelli pre pandemia

(Teleborsa) -in ripresa ma ancora lontano dai livelli del 2019. Secondo il reportsul Movimenti turistico in, nei primi nove mesi del 2021 le presenze deinegli esercizi ricettivi sono in crescita rispetto al 2020 (+22,3%) ma restano ben sotto i livelli del 2019 (-38,4%). Nel trimestre estivo (luglio-settembre) le presenze turistiche sono state circa 177 milioni (+31% rispetto al 2020) e 29 milioni in meno nel confronto con il 2019 (-14%). I viaggi dei residenti per(circa 1,5 milioni) e per(circa 18 milioni) si attestano ai livelli dei primi nove mesi del 2020 ma rimangono comunque sotto quelli del corrispondente periodo del 2019.Nel 2021 idi tutti i Paesi europei sono ancora profondamente segnati dalla pandemia da, che ha fortemente limitato la mobilita' delle persone.ha stimato, infatti, che il numero delle notti trascorse (presenze) nelle strutture ricettive nell'Unione europea (UE 27) sia pari a circa 1,1 miliardi nei primi otto mesi del 2021, valore analogo a quello dello stesso periodo del 2020, ma inferiore di circa il 50% rispetto al 2019, anno precedente la pandemia. Tra i Paesi che mostrano il maggiore decremento di presenze rispetto allo stesso periodo del 2019 risultano: Malta (-65,4%), Lettonia (-58,7%), Ungheria (-57,8%) e Portogallo (-56,2%). A seguire lache, con un calo del 54,6%, perde la prima posizione nella graduatoria europea per numero di presenze e cede il passo all'Italia (in prima posizione nel 2021) e alla(in seconda posizione). Relativamente ai primi nove mesi del 2021, infatti, i dati provvisori del nostro Paese mostrano un trend meno negativo della media europea rispetto al 2019, con le presenze negli esercizi ricettivi che diminuiscono del 38,4% (145 milioni di presenze in meno) e gli arrivi del 46,5%. Tra le componenti della, quella estera evidenzia maggiori difficoltà di ripresa (-56,1% di presenze) rispetto alla(-20,3%).Per quanto riguarda, invece, le tipologie di, a soffrire di più è il, con un calo di presenze del 44,3%, rispetto al comparto extra-alberghiero (- 28,3%). Se si guarda la dinamica rispetto allo stesso periodo del 2020 - che aveva registrato una riduzione di oltre la metà dei flussi turistici negli esercizi ricettivi in confronto al 2019 - i primi nove mesi del 2021 evidenziano segnali di miglioramento, con un sensibile aumento delle presenze (+42,4 milioni, +22,3%) e degli arrivi (+8 milioni, +16,2%). Si segnala in particolare il recupero dei flussi della clientela non residente in Italia (+40,3%) e, in misura minore, di quella residente (+14,2%). Anche i dati per tipologia ricettiva indicano un andamento positivo sia per il settore extra-alberghiero (+27,4%) che per quello alberghiero (+18,7%).