algoWatt, partnership con gruppo NSA per efficienza energetica delle imprese

algoWatt

(Teleborsa) -, società greentech quotata su Euronext Milan, ha siglato una, specializzato nella intermediazione creditizia e nei servizi di consulenza assicurativa e di finanza agevolata per le PMI, per promuovere la capacità delle imprese di migliorare l'efficienza energetica e la sostenibilità dei propri processi produttivi e aziendali. In particolare, per le imprese sarà possibile, spiega una nota congiunta."Per algoWatt si tratta di un'intesa di significativa rilevanza strategica, perché ci consentirà di dareche abbiamo sviluppato in questi anni per l'incremento delle performance energetiche e socio-ambientali", ha dichiarato. "Sono circa 35.000 le imprese clienti del gruppo NSA, tra piccole, medie e midcap, che potranno avvantaggiarsi di questo nuovo accordo concluso dal gruppo con algoWatt", ha affermato Giovanni Salemi, direttore commerciale del gruppo NSA.