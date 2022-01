Borse europee poco mosse. A Piazza Affari spiccano Iveco e STM

Iveco Group

STMicroelectronics

Dovalue

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Piazza Affari

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Iveco Group

STMicroelectronics

Stellantis

CNH Industrial

DiaSorin

Ferrari

Interpump

Banca Generali

doValue

Illimity Bank

Anima Holding

IGD

Autogrill

Salcef Group

Garofalo Health Care

GVS

(Teleborsa) -. La cautela si palesa anche sulla piazza di Milano, che si posiziona sulla linea di parità. Sul FTSE MIB spiccano le performance di, che prosegue il rally dopo l'importante balzo di ieri, e, che beneficia dei dati finanziari migliori delle attese della taiwanese TSMC. Ottima, che ieri sera ha comunicato l'introduzione di Waterwheel Capital Management al proprio portafoglio clienti.Sul fronte macroeconomico, l'Istat ha rilevato un balzo dellaa novembre 2021, con una lettura superiore al consensus. Intanto, la BCE ha affermato chesi è moderata nell'ultimo trimestre del 2021, anche se si aspetta che riprenda vigore nel corso del 2022.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,147. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,19%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,15%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +134 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,26%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,09%, poco mosso, che mostra un -0,05%, e tentenna, con un modesto ribasso dello 0,33%.A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 27.766 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 30.278 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Sulla parità il(+0,06%); sulla stessa linea, senza direzione il(-0,1%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,36%),(+2,08%),(+1,52%) e(+1,41%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,69%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,19%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,16%.scende dell'1,09%.Tra i(+5,43%),(+3,13%),(+1,49%) e(+1,35%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,58%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,39%.Sensibili perdite per, in calo del 2,30%.Calo deciso per, che segna un -1,4%.