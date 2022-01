Concessioni autostradali, Mims: istituita la Commissione per aggiornare e migliorare i rapporti concessori

(Teleborsa) - Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,, ha istituito unaper individuare le modalità di aggiornamento e revisione del sistema delle, in linea con le disposizioni comunitarie. Secondo il decreto firmato oggi, la Commissione svolgerà un’attività di analisi e ricognizione dello stato del sistema delle concessioni autostradali in Italia e, in particolare, provvederà a: individuare le principali caratteristiche delle concessioni vigenti e le possibili, verificare, alla luce di considerazioni giuridico-economiche e della vetustà di alcune delle autostrade in esercizio, la sostenibilità economico-finanziaria del, nonché dell’eventuale applicazione del modello di gestione pubblica diretta da parte dello Stato, individuare clausole convenzionali atte a garantire una maggior tutela dell’interesse e della finanza pubblica e individuare durate congrue per lerispetto al loro valore, alla complessità organizzativa dell’oggetto della stessa e agli investimenti da effettuare per assicurare la funzionalità delle autostrade, anche alla luce delle innovazioni derivanti dalle rivoluzioni digitale e ecologica.Inoltre la Commissione stabilirà ilminimo da garantire all’utenza finale in tutte le tratte autostradali e individuare un modello univoco di monitoraggio e controllo dei livelli di qualità del servizio reso all’utenza, e proporrà una efficacedeie delle attribuzioni in capo ai soggetti istituzionali cui oggi sono demandati compiti di controllo, vigilanza e regolazione, che consenta un miglioramento del sistema regolatorio autostradale.La Commissione - le cui attività saranno svolte a titolo gratuito - presenterà al Ministro, entro quattro mesi dall’insediamento, unasull’attività svolta e le relative conclusioni, nonché la proposta di modelli efficienti di gestione dellein grado di garantire elevati e uniformi standard qualitativi del servizio offerto.