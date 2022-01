Covid, Scholz: "Necessario obbligo vaccinale in Germania"

(Teleborsa) - "Stiamo discutendo con i Laender sulla possibile introduzione dell'. Per quanto mi riguarda, la ritengo necessaria e mi impegnerò attivamente a suo favore". È quanto ha annunciato ilrispondendo alle domande dei parlamentari in occasione del primo question time da quando è stato nominato."L'è migliore di quella in altri Paesi, e questo – ha detto Scholz – anche grazie alle misure prese finora". Sul fronte della campagna vaccinale il cancelliere ha elogiato il crescente impegno del Paese esortando, tuttavia, la Germania a fare di più. "Ce l'abbiamo fatta a somministrarecome avevamo detto, ora – ha detto Scholz – intendiamo continuare così. L'obiettivo è quello di tornare ad effettuare".In tempi di pandemia – ha sottolineato il cancelliere – "non vale l'affermazione per la quale ognuno decide per se stesso, perché le nostre scelte hanno conseguenze su tutti gli altri. Il fatto che non abbiamo ancora raggiunto in numero sufficiente di vaccinazioni ha conseguenze serie, per esempio per quanto riguarda operazioni spostate per liberare posti letto necessari a chi si ammala di coronavirus. Anche per questo serve l'obbligo vaccinale".Al centro dell'intervento del cancelliere anche la"L'è giusta e noi abbiamo scelto altre strade, e spingeremo sulle" ha detto Scholz. In particolare la Germania punterà su energia solare ed eolica accelerando i processi per le autorizzazioni degli impianti.Riguardo ai rapporti con la Russia il cancelliere si è detto molto preoccupato dal movimento delle truppe russe vicino ai confini dell'Ucraina che – ha sottolineato – rappresenta "una minaccia seria alla sicurezza in Europa". Il cancelliere ha, tuttavia, evidenziato come sianotra cui ile i contatti tra gli Usa e la Russia nell'ambito dell'Osce. "Il governo tedesco – ha affermato Scholz – si impegnerà affinché riprendano attivamente i(a cui partecipano Germania, Francia, Ucraina e Russia). Che ora vi siano di nuovo diversi livelli di confronto è un buon progresso".