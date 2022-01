Credem, emesso primo green bond da 600 milioni di euro

Credem

(Teleborsa) -, banca emiliana quotata su Euronext Milan, ha, destinato a investitori istituzionali, per un ammontare pari a. L'operazione ha ottenuto una richiesta di 1,1 miliardi di euro, quasi 2 volte l'offerta, e l'emissione è avvenuta nell'ambito dell'ESG Framework) approvato a ottobre 2021 . Il 59% dell'emissione è stata collocata ad investitori istituzionali italiani, mentre il restante 41% è stato collocato ad investitori stranieri, principalmente(20%) e(9%). In termini di tipologie di investitori, hanno partecipato alla sottoscrizione(38%), s(52%) e società assicurative (6%). La presenza diè stata superiore al 50% del totale collocato."Siamodi aver finalizzato la nostra prima emissione di obbligazioni green - ha dichiarato- Questa operazione inaugura la nostra nuova strategia di funding che vuole contribuire al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi che il gruppo si è dato nell'ambito della sostenibilità del proprio modello di business".Il green bond, con rating atteso Baa3 da parte di Moody’s, avrà una durata dion scadenza il 19 gennaio 2028, e, con uno spread di 105 punti base sopra il tasso Mid Swap di riferimento. È previsto il pagamento di una cedola annuale dello 1,125%. L'emissione obbligazionaria è stata collocata da un sindacato composto da Crédit Agricole, che ha anche svolto il ruolo di green structuring advisor e global coordinator del ESG framework del gruppo, Société Générale, Natixis e Barclays in qualità di joint lead managers.