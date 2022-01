DiaSorin, nuova versione del test per individuare le mutazioni di Omicron

DiaSorin

(Teleborsa) -, multinazionale italiana attiva nel campo della diagnostica e inclusa nel FTSE MIB, ha annunciato il lancio di unaSimplexa SARS-CoV-2 Variants Direct, test ad uso esclusivo di ricerca (RUO), che permette di(B.1.1.529). Il test, spiega una nota, semplifica e accelera il processo di pre-selezione dei campioni positivi da sottoporre a sequenziamento, massimizzando l'efficacia delle attività di monitoraggio della diffusione delle varianti considerate "variant of concern"."Non appena la nuova variante Omicron è stata individuata, il nostro team di Ricerca e Sviluppo ha iniziato a lavorare per offrire una soluzione in grado di rilevare le mutazioni che caratterizzano questa variante - ha commentato Michelle Tabb, Chief Scientific Officer di DiaSorin Molecular - Con questa nuova versione del prodotto confermiamo larelative a Covid-19".Il test in questionee può essere eseguito direttamente su campioni raccolti tramite tampone nasale o nasofaringeo risultati positivi al SARS-CoV-2 eE484A, E484K, E484Q, G496S, Q498R, L452R, N501Y, e Y505H. Queste mutazioni sono presenti nelle varianti che hanno una potenziale rilevanza clinica ed epidemiologica, quali la variante Alfa (B.1.1.7), Beta (B.1.351), Gamma (P.1), Delta (B.1.617.2), Epsilon (B.1.427/B.1.429), Zeta (P.2), Eta (B.1.525), Iota (B.1.526/B.1.526.1), Kappa (B.1.617.1/ B.1.617.3), Mu (B.1.621), e la variante Omicron (B1.1.529).