Diasorin perde terreno in borsa nonostante nuovo test

DiaSorin

DiaSorin

(Teleborsa) - La multinazionale italiana, attiva nel campo della diagnostica, è il. La società ha annunciato questa mattina il lancio di unaSimplexa SARS-CoV-2 Variants Direct, test ad uso esclusivo di ricerca e che permette di individuare le mutazioni associate alla variante Omicron. Il mercato ha accolto freddamente la notizia edel coronavirus sulla ripresa, nonostante l'impennata dei casi registrata nelle ultime settimane.Equita afferma che "si tratta di una notizia positiva perchée di rafforzare la propria posizione nel business molecolare". Il broker pensa, tuttavia, che "l'impatto potenziale del nuovo test sulle stime di Diasorin sia marginale a causa del suo uso specifico per il monitoraggio della prevalenza delle varianti del Covid nella ricerca". Banca Akros non esclude "che la, non presente al momento della presentazione del piano industriale 2021-25,di 150 milioni indicata". Per questo, gli analisti confermano il giudizio "Accumulate" e il target price di 181 euro per azione.Si muove in territorio negativo, che si attesta a 151,5, con. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 150,3 e successiva a quota 149. Resistenza a 153,7.