Genting Hong Kong vicina al fallimento. Azioni perdono il 55%

(Teleborsa) - Genting Hong Kong, società che gestisce attività di crociera e resort, è. Ha infatti dichiarato in un deposito alla borsa di Hong Kong che "[...] come e quando scadono". Questa comunicazione, arrivata dopo quattro giorni di interruzione dalle contrattazioni in borsa, ha fatto sprofondare il titolo di oltre il 55% a quota 0,32 HKD sull'Hong Kong Stock Exchange."Se il gruppo non è in grado di adempiere ai propri obblighi di rimborsare i debiti alla scadenza o di concordare con i suoi creditori interessati il rinnovo o l'estensione dei propri prestiti o qualsiasi accordo alternativo correlato, potrebbe esserci", si legge nella comunicazione della società.