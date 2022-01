Leonardo, contratto da 346 milioni per 18 elicotteri all'Austria

Leonardo

(Teleborsa) -e la Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità del Segretariato Generale della Difesa / Direzione Nazionale degli Armamenti hanno firmato ieri il Contratto di Acquisizione per la fornitura di elicotteri AW169M LUH (Light Uitlity Helicopter) destinati al Ministero della Difesa austriaco.Il, è stato firmato nell’ambito dell’Accordo Government-to-Government (G2G) Italia-Austria volto al rafforzamento della collaborazione bilaterale tra i due Paesi e alla definizione di una partnership strategica in campo elicotteristico., di cui sei nella variante da addestramento e dodici nella variante multiruolo avanzata, unitamente a un completo pacchetto di supporto e addestramento con avvio delle consegne prima della fine dell’anno.