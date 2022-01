Maire Tecnimont, contratto EPC da 250 milioni di euro da Covestro

Maire Tecnimont

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, si è aggiudicata undaper un nuovo impianto di anilina ad Anversa, in Belgio. Il valore del contratto su base lump sum è di circa, con la mechanical completion che è prevista entro il 2024. Il progetto commissionato all'azienda italiana è destinato ad aumentare la capacità di produzione di anilina presso l'impianto di Anversa, l'hub europeo della multinazionale tedesca per la produzione di questo componente."Siamo entusiasti di iniziare il nuovo anno con questacon un player innovativo quale Covestro, grazie alle nostre competenze tecnologiche e al nostro impegno nel garantire i più alti standard in materia di ambiente e di sicurezza - ha commentato l'- Questo contratto, inoltre, rafforza la nostra presenza in Europa ed in particolare ad Anversa, uno dei distretti più strategici e ad alta intensità industriale d’Europa, dove già siamo attivi con vari progetti ad alto contenuto tecnologico per la trasformazione delle risorse naturali".