Moderati guadagni alla Borsa di New York

(Teleborsa) - Partenza in cauto rialzo per la borsa di Wall Street, mentreusciti prima dell'Opening Bell. Nel dettaglio, le richieste di sussidi di disoccupazione sono saliti più delle attese ed i prezzi alla produzione sono balzati a livelli record.Sulle prime rilevazioni, ilsale dello 0,36% a 36.419 punti, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata martedì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 4.740 punti. Leggermente positivo il(+0,39%); sulla stessa linea, in frazionale progresso l'(+0,24%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,47%.del Dow Jones,(+2,42%),(+1,51%),(+0,83%) e(+0,78%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,52%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,26%),(+4,00%),(+3,79%) e(+3,66%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,80%.è stabile, riportando un moderato -2,73%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,90%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,10%.