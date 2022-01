Piazza Affari positiva in un'Europa cauta

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Iveco Group

STMicroelectronics

Stellantis

CNH Industrial

DiaSorin

Moncler

Recordati

Ferrari

doValue

Illimity Bank

IGD

Maire Tecnimont

Salcef Group

Brunello Cucinelli

GVS

Autogrill

(Teleborsa) - All'insegna dellail bilancio nel Vecchio Continente. Positiva Piazza Affari, in una giornata priva di spunti significativi e con volumi contenuti. Sul fronte macroeconomico, l'Istat ha rilevato un balzo della produzione industriale italiana a novembre 2021, con una lettura superiore al consensus. Intanto, la BCE ha affermato che attività economica dell'Eurozona si è moderata nell'ultimo trimestre del 2021, anche se si aspetta che riprenda vigore nel corso del 2022.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,147. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.825,1 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,48%.Invariato lo, che si posiziona a +134 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,24%.poco mosso, che mostra un +0,05%, sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,08%, e piccola perdita per, che scambia con un -0,55%.Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,29%; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,26%, portandosi a 30.304 punti.Senza direzione il(+0,02%); sulla stessa tendenza, pressoché invariato il(-0,16%).Tra lea grande capitalizzazione, in evidenza, che mostra un forte incremento del 5,22%.Svettache segna un importante progresso del 3,23%.Vola, con una marcata risalita del 2,35%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,62%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,66%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,60%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,17%.Tentenna, che cede lo 0,97%.di Milano,(+8,15%),(+2,83%),(+2,08%) e(+2,07%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,39%.In apnea, che arretra del 2,36%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,15%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,95%.