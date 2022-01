Plastica monouso addio: parte la rivoluzione green dell'Europa

(Teleborsa) - Con loparte ufficialmente la: da domani, venerdì 14 gennaio, entrerà in vigore la legge che vieta l’uso dellaoltre all’uso di prodotti non biodegradabili e non compostabili. A fissare il perimetro, la direttiva antiplasticache ha come obiettivo principale di frenare l'inquinamento in mare, causato, appunto, dallaAddio, dunque, amentre resteranno in commercio quelli composti al 100% da plastica biodegradabile e quelli in plastica lavabile. Semaforo rosso anche per palloncini e bastoni per palloncini, contenitori per bevande in plastica monouso, tappi, coperchi, cannucce e borse di plastica.Slitta, invece,- imposta sui manufatti di plastica che avrebbe dovuto disincentivare l'utilizzo di questo materiale da parte delle aziende - già slittata in precedenza in scia all'emergenza pandemia e alla conseguente necessità di non aumentare il pressing economico sulle aziende.E proprio in direzione della rivoluzione dettata dall'Europa, è nata l’idea della plastic tax con l'obiettivo di ridurre l'impatto sull'ambiente da parte di questo materiale: si è dunque stabilito di mettere un'imposta di 45 centesimi al chilogrammo sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI). In caso di mancato pagamento, sanzioni fra i 500 e i 5000 euro. Ma ad un anno dalla partenza - sempre che sia rispettata la data del 2023- sono ancora tanti gliInsomma, oltre che in un