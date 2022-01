Russia, UE proroga sanzioni per altri sei mesi

(Teleborsa) -. Il Consiglio europeo ha deciso oggi di confermare fino al 31 luglio 2022 le misure restrittive indirizzate a specifici settori economici della Federazione russa. La decisione fa seguito alla rivalutazione dello stato di attuazione degli accordi di Minsk, effettuata dal Consiglio Europeo il 16 dicembre 2021.Le, introdotte per la prima volta il 31 luglio 2014, in risposta all'azione di destabilizzazione della situazione in Ucraina attuata dalla Russia,primari e secondari dell'UE per alcune banche e società russe e vietanonei confronti delle istituzioni finanziarie russe.Le sanziondiretto o indiretto di tutto ile dei beni che si prestano anche ad un. Le sanzioni limitano l 'accesso anche adche possano essere utilizzate nel settore energetico russo, ad esempio nella produzione e nell'esplorazione del petrolio.