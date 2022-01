Senza verve l'indice dei titoli bancari in Italia (+0,46%), scambi al rialzo per BPER

comparto bancario a Piazza Affari

(Teleborsa) - Incolore ilche ha chiuso in frazionale vantaggio rispetto all', che invece corre sul mercato.Ilha aperto a 10.682,6, con un aumento insignificante dello 0,46% rispetto alla vigilia, mentre l'registra una più netta risalita dell'1,10% a 108.Tra le azioni italiane adell'indice bancario, risultato positivo per, che lievita dell'1,76%.Allunga timidamente il passo, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,59%.Piccolo spunto rialzista per, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,56%.Tra i titoli adel comparto bancario, rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile dell'1,04% sui valori precedenti.Composto rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,81%.Tra le azioni del, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,50% sui valori precedenti.Controllato progresso per, che chiude in salita dello 0,71%.