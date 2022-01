Starace (Enel): per Gridspertise partner industriale nel 2022 e quotazione nel 2023

Enel

(Teleborsa) -intende, che le stanno permettendo di espandersi dal proprio core business, tramite lanei prossimi anni. Lo ha confermato l'amministratore delegato, spiegando che avverrà lo spin-off sia di Gridspertise, la società del gruppo dedicata alla trasformazione digitale delle reti elettriche, sia della nuova società che si occupa di ricarica delle auto elettriche. "Gridspertise, così si chiama la nuova società, partirà nel 2022 come società separata per valorizzare e mettere servizi a disposizione di tutti i clienti nel mondo. Avrà un, così come verrà quotata anche la nuova realtà nata dallache si occupa di ricarica delle auto elettriche", ha detto in un'intervista a Repubblica.Nel corso dell'intervista, Starace è tornato a parlare dell'impennata dei prezzi dell'energia che sta colpendo consumatori e aziende, oltre a rispondere agli esponenti politici che chiedono un aumento delle tasse per le imprese come Enel, che trarrebbero beneficio dal caro-energia. "Il caro gas finirà, poi tornerà, poi ricomincerà. Ilè il fratello minore del petrolio ed ha i suoi stessi geni, è volatile da sempre - ha spiegato l'AD - Ora dobbiamo limitare gli aumenti, e mi pare che in questo momento il governo lo stia facendo bene, e poi agire strutturalmente su due fronti:preziosa ma troppo instabile, orientandoci sempre di più verso le rinnovabili, edel gas facendo contratti su tempi più lunghi". Secondo Starace, l'Europa ha sbagliato a privilegiare un mercato a breve termine, aggiungendo che i suoi "grandi clienti lo hanno capito e stanno cambiando la loro strategia di acquisto proprio in questa direzione".Il numero uno della multinazionale, ipotesi avanzata anche nella giornata di ieri da esponenti della Lega. "Noi non abbiamo fatto extraprofitti - ha spiegato - Noi produciamo il 18% dell'energia prodotta in Italia e la vendiamo direttamente ai nostri clienti, al mercato libero a prezzi fissati due o tre anni prima, come facciamo d'altronde in Spagna e in tutto il resto dei mercati in cui siamo presenti. Quindi anche ora,e i nostri clienti, che hanno avuto i prezzi fissati tempo fa, sono al riparo da questa volatilità del gas. Non siamo tra quelli che hanno beneficiato della lotteria del gas".