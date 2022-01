Tesco e M&S aumentano outlook su forti vendite natalizie

Tesco

Marks & Spencer

Tesco

Marks And Spencer

(Teleborsa) -, la più grande catena di supermercati della Gran Bretagna, e(M&S), multinazionale britannica che si occupa di vendita al dettaglio, hannodopo un. Tesco ora prevede un profitto operativo retail per l'intero anno 2021-22 "leggermente al di sopra" della parte alta della sua precedente guidance di 2,5-2,6 miliardi di sterline. M&S stima ora un profitto per l'intero anno fiscale, prima delle tasse e delle voci rettificate, di almeno 500 milioni di sterline."Nonostante lenel settore, abbiamo continuato a investire per proteggere la disponibilità dei prodotti e offerto la nostra gamma festiva più forte di sempre", ha commentato il CEO di Tesco Ken Murphy. "Abbigliamento e casa hanno registrato una crescita per il secondo trimestre consecutivo, supportate da una solida crescita delle vendite online e a prezzo pieno.", ha affermato il CEO di M&S Steve Rowe, aggiungendo che il mercato continua ad essere influenzato da venti contrari.Il mercato non ha comunque premiato i due titoli, a causa delle pressioni inflazionistiche sempre più forti, che potrebbero portare le società ad aumentare i prezzi finali nei prossimi mesi. Si muove al ribassocon i prezzi allineati a 288,3 per una. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 284,7 e successiva a 281,1. Resistenza a 290,6. Peggiora la performance di, con un, portandosi a 238,4. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 233,4 e successiva 228,5. Resistenza a 245,6.