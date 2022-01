Triboo, aggiornamento sul buy-back

Triboo

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, tra il 20 e il 28 dicembre 2021, complessivamentee al prezzo medio unitario di 1,599 euro per unpari a, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie autorizzato dall'Assemblea degli Azionisti in data 10 settembre 2020.Dall'inizio del programma, la Digital Transformation Factory ha acquistato 207.296 azioni proprie, pari allo 0,721% del capitale sociale, per un controvalore complessivo di 251.305 euro.A seguito degli acquisti e degli utilizzi effettuati, considerando le azioni già in portafoglio, al 28 dicembre 2021, Triboo detiene 448.904 azioni proprie, pari all’1,562% del capitale sociale.Nel frattempo, in Borsa,registra una flessione dello 0,31% rispetto alla vigilia, e si attesta a 1,615 euro.