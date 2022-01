Wall Street chiude la seduta sopra la parità

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

materiali

beni di consumo secondari

informatica

Nike

Salesforce.Com

Caterpillar

Microsoft

Goldman Sachs

Johnson & Johnson

Walgreens Boots Alliance

Merck

Bed Bath & Beyond

Applied Materials

Tesla Motors

Dish Network

Biogen

Henry Schein

Ebay

Garmin

(Teleborsa) -, con ilche si attesta a 36.290 punti, mentre, al contrario, l'procede a piccoli passi, avanzando a 4.726 punti. Leggermente positivo il(+0,38%); con analoga direzione, in frazionale progresso l'(+0,31%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+0,95%),(+0,63%) e(+0,44%).Tra i(+1,26%),(+1,25%),(+1,14%) e(+1,04%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,16%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,79%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,77%.Tentenna, che cede lo 0,56%.Tra i(+5,34%),(+4,66%),(+3,93%) e(+2,80%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,70%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,41%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,18%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,73%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 210K unità; preced. 207K unità)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,8%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 9,8%; preced. 9,6%)14:30: Prezzi export, mensile (atteso 0,3%; preced. 1%)14:30: Prezzi import, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,7%)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,3%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 18,2%).