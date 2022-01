Cina, l'export cresce più delle attese a dicembre

(Teleborsa) -. I dati hanno fatto salire il surplus commerciale della grande economia asiatica, confermando la ripresa del gigante asiatico sui mercati internazionali. È quanto emerge dai dati pubblicati stamattina da Pechino, che evidenziano un forte miglioramento del saldo dellarispetto all'avanzo di 71,72 miliardi precedente. Battute le attese del mercato che erano per un saldo di 74,5 miliardi circa.Lesono balzate del 20,9%, dopo il +22% registrato a novembre e rispetto al 20% atteso dagli analisti, mentre lesono salite del 19,5%, dopo il +31,7% precedente e rispetto al +26,3% atteso.a causa della resilienza della domanda globale e del peggioramento della pandemia in molti paesi in via di sviluppo", ha affermato in una nota Zhiwei Zhang, capo economista di Pinpoint Asset Management. "Attualmente le forti esportazioni potrebbero essere l'unico motore che aiuta l'economia cinese - ha aggiunto - Prevediamo che l'investimento in infrastrutture sarà il secondo fattore di ripresa nei prossimi mesi.