Confcommercio, disagio sociale resta alto a causa dell'inflazione

(Teleborsa) - Lacontinua a neutralizzare i miglioramenti del mercato del lavoro mantenendoed accentuando le. E' quanto rileva l'Ufficio studi, segnalando che ilMIC) a novembre si è attestato a, in riduzione di appena un decimo di punto su ottobre.L’indicatore si conferma susegnalando, nell’ultimo trimestre, una sostanziale stasi. Gli effetti positivi della "normalizzazione" del mercato del lavoro, sono stati neutralizzati dalla continua e decisa ripresa del processo inflazionistico, che non appare destinato a esaurirsi nel breve periodo. Ne è derivato un ampliamento dlelo stato d’incertezza sulle prospettive a breve della ripresa e del mercato del lavoro.A novembre ilin diminuzione di due decimi di punto su ottobre, frutto dell'aumento dei livelli occupazionali (+64mila unità) e della riduzione del numero di persone in cerca di lavoro (-43mila unità). Lesono state quasia cui si sommano gli oltre 21 milioni di ore per assegni erogati dai fondi di solidarietà. Del totale delle ore autorizzate il 38,5% aveva causalee fa riferimento a imprese delche vivono ancora una situazione emergenziale.Sempre a novembre ihanno segnalato una decisa accelerazione, attestandosi, fenomeno che non sembra destinato ad arrestarsi nel breve periodo.