Coronavirus in Italia: Valle d'Aosta in arancione, Campania in giallo

(Teleborsa) - Sonoi nuovi contagiati nelle ultime 24 ore in Italia, a fronte di oltre unAlto il numero delle vittime che oggi sonoQuesti i numeri del bollettino di oggi, venerdì 14 gennaio 2022, diffusi come ogni giorno dal Ministero della Salute.Alla luce del flusso dei dati del monitoraggio ISS, Ministero della salute e Regioni, il Ministro Speranza ha firmato l’ordinanza che porterà la"Nelle ultimedell'incidenza dei casi Covid è molto significativa e l'Rt è sempre sopra soglia. La mappa dell'Italia è caratterizzata un pò in tutte le Province da un rosso scuro che indica alta incidenza e le curve di crescita degli ultimi 14 giorni sono molto significative ad eccezione della PA di Bolzano". Lo ha spiegato il presidente dell'Iss,, in un video di commento ai dati del monitoraggio settimanale del ministero della Salute-Iss. "La fascia d'etàsegnala il maggior numero di casi in aumento, seguita dalle fasce. La curva è in crescita anche per la fasce d'età ancora più giovani. Le ospedalizzazioni nell'età più giovane sono limitate ma sono in crescita", ha aggiunto."Si conferma unacon un'incidenza settimanale che ha raggiunto quasi 2000 casi per 100mila abitanti e con una velocità di trasmissione che rimane significativamente sopra il valore di 1. Ed i servizi ospedalieri sono fortemente impegnati. E' necessario dunque rispettare, che sonoè ormai largamente predominante nel nostro Paese e anche se meno virulenta rispetto alla variante delta, è estremamente contagiosa e diffusiva,. Lo ha detto, direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, sottolineando che "per questo è opportuno continuare a mantenere dei comportamenti ispirati alla massima prudenza e soprattutto fare la vaccinazione di richiamoNumeri alla mano, sonoche devono ancora vaccinarsi contro il coronavirus, nonostante il governo abbia introdotto l’obbligo per questa fascia di età. Lo comunica il report settimanale sull’andamento della campagna vaccinale.