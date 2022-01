Francia, inflazione dicembre +0,2% mese +2,8% su anno

(Teleborsa) - Cresce secondo attese l'inflazione in Francia a dicembre. Secondo la stima preliminare diffusa dall'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), i prezzi al consumo hanno registrato una, un tasso uguale a quello del mese precedente. I prezzi dei manufatti e degli alimenti hanno accelerato bruscamente, sottolinea l'INSEE, mentre i prezzi del tabacco dovrebbero essere stabili, come a novembre, e quelli dell'energia e dei servizi hanno rallentato.si registra un, dopo il +0,4% di novembre. I prezzi dell'energia sono scesi, in scia di quelli dei prodotti petroliferi. Quelli dei manufatti sono rimasti stabili, mentre i prezzi dei servizi e del cibo sono aumentati., una misura utilizzata dalla BCE, indica una crescita tendenziale del 3,4% (+3,4% il mese precedente) e un aumento mensile dello 0,2% (+0,4% il mese precedente).