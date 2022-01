Germania, PIL cresce del 2,7% nel 2021. Ancora sotto pre-pandemia

(Teleborsa) -rispetto al 2020, anno in cui la pandemia aveva fatto sprofondare l'economia della locomotiva d'Europa del del 4,6%. I dati preliminari dell'Ufficio federale di statistica (Destatis), che si aspettava una risalita dello stesso valore. Il PIL tedesco è ancora inferiore del 2% rispetto al 2019, l'anno prima dell'inizio della crisi del Covid-19. "Anche nel 2021 lo sviluppo economico è stato fortemente dipendente dai tassi di infezione da Covid-19 e dalle relative misure preventive - ha commentato Georg Thiel, presidente di Destatis - Nonostante, l'economia tedesca è riuscita a riprendersi dal forte calo dell'anno scorso, sebbene la performance economica non abbia ancora raggiunto il livello pre-crisi".La performance economica nel settoreè ancora del 6% inferiore al livello del 2019 nel 2021. La categoria Altri servizi, che include attività ricreative, sport, cultura e intrattenimento, sono ancora del 9,9% inferiore al livello pre-crisi, essendo stata particolarmente colpita dalle restrizioni pandemiche. Il calo della performance economica registrato nel 2020 per i servizi pubblici, l'istruzione, la sanità è stato quasi compensato nel 2021. Le costruzioni, l'informazione e la comunicazione hanno potuto sostenere le proprie posizioni durante la pandemia e sono aumentate notevolmente rispetto al 2019, sottolinea Destatis.Facendo una media per tutto il 2021, sono stati 44,9 milioni gli occupati in Germania, più o meno dello stesso numero di occupati dell'anno precedente. "Tuttavia,- si legge nell'analisi di Destatis - Aumenti occupazionali si registrano nei servizi pubblici, istruzione, sanità (+2,2%), informazione e comunicazione (+2,4%) e costruzioni (+1,2%). Per il commercio, i trasporti, l'alloggio ei servizi di ristorazione si registrano invece perdite occupazionali come l'anno precedente (-1,8%).I bilanci delle amministrazioni pubbliche hanno registrato una fine 2021, un valore leggermente superiore rispetto al 2020 (145,2 miliardi di euro) e il secondo disavanzo più alto dalla riunificazione tedesca. Il disavanzo delle amministrazioni centrali è salito sostanzialmente a 155,3 miliardi di euro nel 2021. I disavanzi finanziari del governo statale (-1,6 miliardi di euro) e dei fondi di previdenza sociale (-0,1 miliardi di euro) sono stati contenuti. Le amministrazioni locali hanno registrato un avanzo di 3,1 miliardi di euro a fine esercizio. Misurato in percentuale del PIL nominale, si tratta di un disavanzo delle amministrazioni pubbliche del 4,3%.