Gibus, ricavi per 72,7 milioni di euro nel 2021: nuovo record

Gibus

(Teleborsa) -ha registratopari a 72,7 milioni di euro nel 2021, in crescita del 61,4% rispetto ai 45,1 milioni di euro al 31 dicembre 2020, mentendo a segno il. Il segmento lusso high end registra ricavi pari a 32,4 milioni di euro (+65,2% rispetto 2020) e rappresenta il 46% del totale (45% l'anno precedente). Lo comunica il CdA della società, azienda attiva nel settore outdoor design di alta gamma e quotata su Euronext Growth Milan, che ha esaminato e approvato i ricavi gestionali consolidati al 31 dicembre 2021, non soggetti a revisione contabile."La performance superiore al 60% sia per la linea Lusso che per la linea Design evidenzia la nostra capacità diin cui siamo presenti, proponendo soluzioni innovative e apprezzate dal mercato per la capacità di coniugare design, tecnologia e sostenibilità - ha commentato l'- I ricavi dei GIBUS Atelier, che rappresentano l'82% del totale e crescono del 65,7%, mostrano la forza del nostro dealer network, mentre il risultato sui, con ricavi a +33%, è frutto della capacità degli export area manager aziendali di garantire vicinanza al cliente compensando la difficoltà a viaggiare attraverso l'utilizzo di mezzi di comunicazione digitali"."L'incremento del 74% sul- ha aggiunto Bellin - è espressione della nostra capacità di cogliere appieno l'opportunità data dall'Ecobonus del 50% su tende da sole e pergole, con la possibilità per i contribuenti di fruire dello sconto in fattura immediato in luogo della detrazione fiscale in 10 anni". I ricavi realizzati in Italia sono stati pari a 53,9 milioni di euro, rispetto ai 30,9 milioni di euro nel 2020.Al 31 dicembre 2021ha raggiunto oltre 7.600 pratiche in gestione dal lancio del progetto per un valore complessivo di fatturato retail pari a 54,6 milioni di euro, di cui oltre 7.200 pratiche nel solo esercizio 2021 per un valore complessivo pari a 51,2 milioni di euro. Questo dato è il fatturato realizzato dai rivenditori aderenti all'iniziativa e non del gruppo Gibus. Il credito fiscale in gestione ammonta complessivamente a 27,3 milioni di euro, pari al 50% del valore degli ordini retail, di cui 21,4 milioni già liquidati da Gibus ai propri rivenditori.