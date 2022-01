Hitachi vende metà della partecipazione nella controllata delle costruzioni

(Teleborsa) - Hitachi ha annunciato chein un deal del valore di circa 182,4 miliardi di yen (circa 1,40 miliardi di euro). Itochu, assieme a Japan Industrial Partners, acquisterà la quota venduta da Hitachi per 3.300 yen per azione. Hitachi, colosso giapponese che ha interessi in molteplici settori (tra cui elettronica, elettrotecnica, macchine movimento terra, costruzioni ferroviarie), possiede attualmente una partecipazione del 51,5% nella società di costruzioni.Hitachi, che oggi ha perso lo 0,36% sulla borsa di Tokyo, ha dichiarato che intende usare i proventi della cessione per rafforzare le proprie finanze, distribuzioni agli azionisti e