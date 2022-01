In calo la Borsa di Tokyo. Pesano posizioni hawkish della FED

Citi

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, in scia alla chiusura in rosso di Wall Street. Pesano una nuova serie di commenti da parte dei funzionari della FED statunitense sul fatto che, ponendo i mercati davanti a condizioni monetarie più restrittive. Sul fronte macroeconomico, le esportazioni cinesi sono cresciute leggermente più del previsto a dicembre 2021, mentre risultano inferiori alle attese i prezzi alla produzione in Giappone nell'ultimo mese del 2021., ilè in calo (-1,28%), mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per, che cala dello 0,08%. Importante rosso per, che perde lo 0,96%. Poco sotto la parità(-0,48%); sulla stessa linea, in ribasso(-1,36%). Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,44%; con analoga direzione, in rosso(-1,03%).Sul fronte degli annunci societari,ha annunciato che- Indonesia, Malesia, Tailandia e Vietnam - alla United Overseas Bank (UOB) di Singapore. UOB ha affermato che l'attività di consumo di Citi ha un valore patrimoniale netto totale di circa 4 miliardi di dollari di Singapore (circa 2,6 miliardi di euro).Frazionale ribasso per l', che scambia con una perdita dello 0,20%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,01%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,11%.Il rendimento dell'è pari 0,14%, mentre il rendimento delscambia 2,79%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:00:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,7%)00:50: Ordini macchinari core, mensile (preced. 3,8%)03:00: PIL, trimestrale (atteso 1,1%; preced. 0,2%)03:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 3,7%; preced. 3,9%)03:00: Tasso disoccupazione (preced. 5%).