NatWest, governo UK continua a ridurre propria partecipazione

NatWest

Natwest

(Teleborsa) - Ilhaindal 52,96% al, vendendo azioni per un valore di circa 420 milioni di sterline. Nello scorso luglio, il ministero delle Finanze aveva annunciato un nuovo piano per vendere azioni della banca nel corso dei dodici mesi successivi, con l'obiettivo di ridurre la quota dello stato a meno del 50%. NatWest, che prima si chiamava Royal Bank of Scotland, è statacon un costo di 45 miliardi di sterline per i contribuenti. I prezzi a cui il governo può vendere le azioni sono comunque di molto inferiori a quelli necessari per uscire in pareggio.Intanto, è discreta la performance disul London Stock Exchange, dove si attesta a 249,8, in. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 251 e successiva a 254,5. Supporto a 247,5.