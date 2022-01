PNRR, RFI: avviato dibattito pubblico per due opere strategiche in Italia

(Teleborsa) -Avviato il procedimento di Dibattito Pubblico per duein gestione commissariale e finanziate con le risorse delA darne notizia, il portale informativo delprecisando che si tratta deldella nuova linea ferroviariae interconnessione con la linea esistente Battipaglia-Potenza e del raddoppio trasulla lineaGli interventi di potenziamento, con caratteristiche didella direttrice ferroviariapermetteranno una riduzione dei tempi di viaggio. Obiettivo è aumentare la coesione del Paese per garantire una maggiore accessibilità al sistema ferroviario. La nuova infrastruttura consentirà pertanto di sviluppare nuovi traffici viaggiatori lungo l’asse nord-sud della penisola. Per la realizzazione dell’opera, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha nominato come Commissaria Straordinaria VAmministratrice Delegata e Direttrice Generale diObiettivo principale degli interventi di raddoppio e velocizzazione della trasversale appenninica sullaè quello di potenziare i collegamenti passeggeri tra le regioni tirreniche e quelle del versante adriatico. Il progetto è funzionale anche alla realizzazione di unalternativo per i collegamenti nord-sud. Già alla conclusione della prima fase di interventi infrastrutturali e tecnologici sarà possibile ottenere sensibili benefici in termini di regolarità e velocità, recuperando fino a circa 20 minuti tra Roma e Ancona. Per la realizzazione dell’opera, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha nominato come Commissario Straordinario, Direttore Investimenti diI progetti - scrive ancora, sono stati trasmessi anche alPer restare sempre aggiornati sulla procedura di Dibattito Pubblico è possibile consultare la pagina dedicata sul sito del