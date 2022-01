Positiva Unieuro dopo incremento stime ricavi per l'esercizio

Unieuro

(Teleborsa) -a Piazza Affari per, dopo che ieri sera ha alzato le stime dei ricavi per l'esercizio che termina a fine febbraio, alla luce del robusto andamento del fatturato dei primi nove mesi. La società, quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, si attende orasuperiori a 2,9 miliardi di euro (rispetto all'intervallo di 2,8-2,9 miliardi inizialmente previsto), untra 65 e 75 milioni di euro e unadjusted tra 40 e 50 milioni di euro.Spicca il volo, che si attesta a 19,53, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 19,93 e successiva a quota 20,79. Supporto a 19,07.