Racing Force, accordo pluriennale con M-Sport Ford World Rally Team

Racing Force

(Teleborsa) -ha comunicato che i suoihanno firmato unin vista del Campionato del Mondo Rally FIA 2022. L'accordo prevede l'utilizzo dei caschi Bell e dei sistemi di comunicazione Zeronoise da parte dei piloti del team M-Sport Ford per l'intera stagione WRC, ha affermato in una nota Racing Force, gruppo quotato da novembre 2021 su Euronext Growth Milan e attivo nel settore delle attrezzature di sicurezza per il motorsport."Siamo onorati ed entusiasti di questa nuova partnership con M-Sport Ford World Rally Team, che sono attori molto importanti nel WRC - ha commentato- Gli ingegneri, i piloti e i co-piloti di M-Sport sono partner fantastici chee ci permetteranno di continuare a sviluppare i nostri prodotti per migliorare la sicurezza e le prestazioni nel mondo dei rally".Facendo il suo ritorno nel Campionato del Mondo Rally nel 2021, Bell, il leader mondiale nella produzione di caschi da corsa all'avanguardia, ha utilizzatoper stabilire nuovi standard di comfort, prestazioni e qualità audio attraverso il suo marchio di radiocomunicazione Zeronoise.