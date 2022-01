Seduta molto negativa per il settore utility italiano (-1,61%), andamento negativo per Alerion Clean Power

comparto utility in Italia

(Teleborsa) - Rosso per ilche supera l'andamento in discesa dell'Ilha aperto la giornata a quota 37.911,3 con una perdita di 617,4 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per l'che arretra a 383, dopo una partenza a 387.Tra le azioni più importanti del comparto utility di Milano, sottotono, che passa di mano con un calo dell'1,36%.Tra le medie imprese quotate sul, affonda sul mercato, che soffre con un calo del 3,55%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,61%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,29%.Tra ledi Milano, pressione su, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,58%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,89%.