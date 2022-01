Seduta negativa in Borsa. Piazza Affari in calo

Webuild

(Teleborsa) -, assieme agli altri Eurolistini. Sul, il PIL britannico ha superato per la prima volta livelli pre-pandemia a novembre, il PIL tedesco non ha recuperato il calo del 2020 nell'arco dello scorso anno, la bilancia commerciale dell'Eurozona è passata in deficit, l'inflazione spagnola di dicembre è stata rivista leggermente al ribasso, mentre è cresciuta secondo attese l'inflazione in Francia a dicembre.Leonardo, dopo l'acquisizione di nuovi contratti. Dopo i guadagni iniziali,, dopo i risultati preliminari gestionali del 2021., dopo che ieri sera Francesco Gaetano Caltagirone si è dimesso dagli incarichi nella compagnia triestina.spicca la performance negativa di, che ha emesso un maxi profit warning, è piatta, dopo il balzo delle entrate da Cloud nel quarto trimestre 2021, e perde terreno, nonostante abbia riportato un aumento del 14% nelle entrate del terzo trimestre.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,08%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.821,1 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,75%.Avanza di poco lo, che si porta a +136 punti base, evidenziando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,25%.sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,92%, fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,21%, e soffre, che evidenzia una perdita dello 0,85%.Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dell'1,19% sul, spezzando la catena positiva di tre consecutivi rialzi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, ilperde l'1,13%, continuando la seduta a 29.997 punti.Variazioni negative per il(-0,94%); come pure, in ribasso il(-0,81%).Tra lea grande capitalizzazione, ottima performance per, che registra un progresso del 3,47%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,58%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,55%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,55%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,84%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,70%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,70%.Sensibili perdite per, in calo del 2,62%.Tra i(+1,68%),(+1,61%),(+1,50%) e(+0,94%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,50%.In apnea, che arretra del 4,67%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,80%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,67%.