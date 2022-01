UNRAE, immatricolazioni veicoli commerciali in ripresa nel 2021

(Teleborsa) -nonostante la contrazione registrata a dicembre. Secondo le stime del Centro Studi e Statistiche, infatti, il mese di dicembre chiude con, ancora in calo sullo stesso mese del 2020 (-5,4%) e su dicembre 2019 (-14,2%).invece vengono confermate le stime UNRAE, conin calo del 2% sulle 188.635 immatricolazioni dello stesso period 2019, ma in crescita sostenuta sul 2020 penalizzato dal lockdown (+15,3%).Sulla base di queste tendenze,un livello di immatricolazioni dei veicoli commerciali vicino alle, di poco superiore al livello del 2021 (+2,8%).Dal lato delle motorizzazioni, lail 35% delle immatricolazioni e si ferma al 3,2% di quota di mercato, ilil 6%, con una rappresentatività all’83,8% (-4,8 punti sul 2019)., al 2,1% di share, mentre, portandosi al 2,7% del totale., al 6% delle preferenzeall’1,9% di quota."Ci auguriamo che l’anno in corso risulti alla fine migliore di quanto si possa prevedere oggi", ammette il Presidente dell’UNRAE, ricordando che "è indispensabile accelerare il rinnovo del parco circolante, che presenta un’anzianità media superiore a 12 anni ed è composto ancora per oltre il 44% da veicoli ante Euro 4 e sostenere il percorso di transizione energetica del trasporto merci".L'UNRAE pensa a incentivi triennali e interventi mirati, che consentano di accelerare il rinnovo del parco circolante, ed alla realizzazione delle infrastrutture per sostenere la diffusione dei veicoli commerciali elettrici, oggi sotto il 2% del mercato. "Un ultimo auspicio per il 2022 - conclude il Presidente dell’UNRAE - riguarda la possibile proroga del credito d’imposta fino al 2024, portando l’aliquota dal 6% al 12%".