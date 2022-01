Wall Street chiude in ribasso, tonfo per il Nasdaq

Dow Jones

(Teleborsa) -, che termina con un calo dello 0,49% sul; sulla stessa linea, perde terreno l', che si ferma a 4.659 punti, ritracciando dell'1,42%.il(-2,57%); con analoga direzione, in netto peggioramento l'(-1,66%).Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-2,65%),(-2,08%) e(-1,63%).Al top tra i(+2,91%),(+2,07%),(+1,46%) e(+1,16%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,23%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,87 punti percentuali.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,90%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,73%.Tra idel Nasdaq 100,(+9,26%),(+5,03%),(+4,54%) e(+3,77%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,75%.Seduta drammatica per, che crolla del 5,71%.Sensibili perdite per, in calo del 5,09%.In apnea, che arretra del 4,46%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Prezzi export, mensile (atteso 0,3%; preced. 1%)14:30: Prezzi import, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,7%)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,3%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 18,2%)15:15: Produzione industriale, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,5%)15:15: Produzione industriale, annuale (preced. 5,3%)16:00: Vendite industria, mensile (preced. 2,1%).