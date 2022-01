Webuild chiude 2021 con record di nuovi ordini: 10,8 miliardi di euro

Webuild

(Teleborsa) -ha registrato, di cui oltre il 95% in geografie chiave, quali Italia, USA, Australia, Francia, Austria e Paesi del Nord. Il big italiano delle costruzioni e dell'ingegneria descrive il dato come "un ammontare record", reso possibile dai n. Lo ha comunicato il consiglio di amministrazione della società quotata su Euronext Milan, che ha esaminato i risultati preliminari gestionali 2021.Webuild chiude l'anno con una, in miglioramento di circa 540-640 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2020 e di 500-600 milioni di euro rispetto al mid-point della guidance 2021. "Tale risultato è il più solido registrato dal gruppo dal 2014, anno di costituzione di Salini Impregilo attraverso la fusione tra Salini e Impregilo, alla quale si sono susseguite una serie di acquisizioni che hanno dato vita al gruppo Webuild", si legge in una nota., in riduzione di 860-960 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2020.